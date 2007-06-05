Вєрка Сердючка вплинула на імідж Полтави

Сьогодні сесія міської ради Полтави прийняла рішення про нагородження Андрія ДАНИЛКА відзнакою територіальної громади «Почесний громадянин міста Полтави».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавської міськради, за це рішення проголосувало 38 депутатів, двоє були проти і троє утримались.

Коментуючи це рішення, міський голова Андрій МАТКОВСЬКИЙ сказав, що воно враховує думку 60% полтавців. «А.ДАНИЛКО самотужки пройшов нелегкий шлях від художньої самодіяльності до другого місця на «Євробаченні» і цим він сприяє росту іміджу Полтави. І, що не менш важливо, своєю творчістю він допомагає нам боротися з тими недоліками, які є в нашому суспільстві і в нашій культурі», – зазначив він.

За даними дослідження, проведеного оціологічною групою «Громадського проекту «Українське демократичне коло» (Київ) та соціологами Психолого- педагогічного товариства міста Полтави «СПАННА», позитивно до присвоєння А.ДАНИЛКУ звання «Почесний громадянин Полтави» ставляться 60% жителів міста, негативно – 24%, не визначилися 16%.