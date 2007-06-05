Ющенко визначив тему засідання РНБО

Найближчим часом відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони, де розглядатиметься ситуація, спричинена посухою у ряді областей України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це заявив сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО на короткій зустрічі з керівництвом Миколаївської області, що відбулася в рамках робочої поїздки глави держави по найбільш постраждалих від несприятливих погодних умов регіонах.

Керівництво держави стурбоване ситуацією, яку спричинила посуха, і зробить все можливе для її виправлення та мінімізації негативного впливу на сільгоспвиробників, сказав глава держави під час огляду постраждалих від посухи посівів у стм Долинська Кіровоградської області та смт Снігурівка Миколаївської. «Держава не залишить вас наодинці з цими проблемами», – відзначив Президент, звертаючись до працівників господарств. Постраждалим областям має бути надана належна державна підтримка, наголосив він.

«Ми маємо спільно, на державному рівні подолати кризу, віднайти механізми допомоги постраждалим господарствам», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

На зустрічі з керівництвом області Президент також повідомив, що ближчим часом «буде прийнята серія рішень» щодо форм та часу реалізації політики підтримки. За його словами, першим результатом спільної роботи, що велася протягом останніх 5–7 днів із вирішення цього питання, стала постанова Кабінету Міністрів від 4 червня «Про невідкладні заходи зі зменшення негативного впливу засухи і забезпечення формування ресурсів зерна урожаю 2007 року».