Кабмін прийняв постанову про постіль

Кабінет міністрів України своєю постановою (№781) від 30 травня ц.р. визначив, що пасажири залізниці можуть за бажанням платити за постільну білизну в потягах чи касах, або провідникові.

Текст постанови обнародуваний на сайті уряду.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» запровадила з 1 березня 2007 року новий порядок оплати за користування постільною білизною через залізничну касу. Порядок оплати такої послуги через касу широко використовується в усьому світі і, зокрема, в Росії, Казахстані, країнах Балтії. АМК виступив проти цього нововведення, зазначаючи, що така послуга є нав`язуванням і що пасажир повинен мати право вибору. Разом з тим в «Укрзалізнице» заявляли, що мови про нав`язування немає, пасажир, якщо хоче, може відмовитися купувати постільну білизну через касу. АМК, у свою чергу, вимагав чітко прописати можливість пасажира відмовитися від такої послуги.

Тим часом, «Укрзалізниця» подвоїла доходи від продажу постільної білизни в результаті запровадження з 1 березня послуги з оплати білизни в касах, оскільки раніше значна частина цих коштів знаходилася в тіні.