У Митному союзі Росія диктуватиме Україні торговельну політику?

Україна має прискорити процес підписання угоди про Зону вільної торгівлі з Європейським Союзом і відмовитися від ідеї просування до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Про це заявив народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК на прес-конференції у Дніпропетровську.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Фронту Змін», А.ЯЦЕНЮК наголосив, що для Росії Митний союз такий само вигідний, як і газовий контракт, який Росія підписала з Україною 2009 року.

За його словами, «держава Україна з того моменту, коли вона стала членом Митного союзу, позбавляється права самостійно визначати всю торговельну політику країни».

«Ми не можемо приймати рішення, що і на яких умовах завозити, продавати, купувати. Всі ці рішення приймаються Митним союзом, а точніше - Російською Федерацією як країною з найбільшою економікою в цьому міждержавному утворенні», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Лідер «Фронту Змін» підкреслив, що разі вступу до Митного союзу, в Україні можна буде розформувати Кабінет міністрів, бо в ньому вже не буде жодної потреби.

«Політику будуть визначати наші російські партнери, а офіс Президента України переходить в розряд керуючого республікою Україна на пострадянському просторі», - підкреслив він.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ «це зрозумів і саме тому ПУТІН (після візиту 12 квітня - УНІАН) поїхав ні з чим».

Політик переконаний у необхідності підписання з Росією угоди про реальну зону вільної торгівлі. «Це означає, що наші товари легко продаються в Росії й російські товари легко продаються в Україні»- додав він.

За його словами, сьогодні Президент України , коли говорить про збільшення товарообігу, «трохи лукавить», бо є збільшеня імпорту з Росії в Україну, а не з України до Росії.

«І дефіцит торгового балансу в наших двосторонніх відносинах вже 8 млрд. доларів. Тобто Росія продає нам товару на 8 млрд доларів більше, ніж Україна Росії»- додав лідер «Фронту Змін».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що вступ до Митного союзу закриє для України можливість угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, яке є дуже вигідним для України.

«І з огляду на це, я вважаю, що ми повинні прискорити підписання угоди з ЄС, адже угода про зону вільної торгівлі з ЄС - це можливість для України продавати свої товари на величезний ринок Європи» - додав він За його словами, «це також інвестиції, нові ринки і реальна інтеграція України в Євросоюз».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що в разі вступу України до Митного союзу потім «буде Валютний союз, і українські гривні стануть відразу російськими рублями». Він зазначив, що в такій ситуації і «Радянський Союз відновлювати не треба - він сформується сам собою». Політик переконаний, що Україна не може погодитись із втратою своєї незалежності.