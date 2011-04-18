Міліція порушила кримінальну справу за фактом загибелі в ДТП регіонала

Міліція порушила кримінальну справу за фактом загибелі в дорожнього-транспортній пригоді народного депутата від Партії регіонів Миколи Лісіна.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Справу порушено за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Як повідомляв УНІАН, депутат М.Лісін (1964 року народження) загинув у Києві вночі 16 квітня. За даними міліції, М.Лісін, рухаючись на автомобілі "Lamborghini gallardo", з невідомих причин скоїв наїзд на бордюрний камінь, після чого автомобіль, втративши керованість, виїхав на зелену зону, де скоїв наїзд на рекламну конструкцію АЗС.

Від отриманих травм М.Лісін помер на місці пригоди.