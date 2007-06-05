На чому заробляють гроші українські мільярдери

Зростання вартості активів українських мільярдерів визначає дешева робоча сила, преференції з енергоносіях і використання держави для створення регуляторних переваг (протекціоністські бар`єри, пільговий режим оподаткування, зокрема й з використанням офшорних схем).

Таку думку висловив кореспонденту УНІАН директор центру прикладної політики «Стратегема» Юрій РОМАНЕНКО.

За його словами, для держави така модель приватного бізнесу припускає «бідного робітника, злодійкуватого чиновника і вічну залежність від позиції Кремля». З іншого боку, на відносно високу капіталізацію в цих умовах приречений не високотехнологічний бізнес, що розвивається на основі місткості внутрішнього ринку, а експортно орієнтований сировинний і «напівфабрикатний», доходи від якого осідають в офшорах.

"Бізнес олігархів-важкоатлетів, як бачимо з останнього рейтингу журналу «Корреспондент», це, як і раніше, металургія, виробництво феросплавів, виробництво і торгівля енергоресурсами. Їх багатству сприяє кон`юнктура як на внутрішньому, так і особливо на зовнішньому ринку. Адже відомо, що ціна газу для європейських промисловців у рази перевершує внутрішньоукраїнську", - зазначив експерт.

При цьому він додав, що виробництво сталі і прокату неухильно зростало і в 2006 році, і в нинішньому. У першому кварталі 2007 виробництво прокату зросло більш ніж на 11%, чавуну - практично на 15%, сталі - 12-13%. У зв`язку з цим Мінпромполітики прогнозує зростання обсягів виробництва чавуну в 2007 році до 35,5 млн. тонн, сталі - до 42 млн. тонн. Зростання виробництва супроводжується неухильним збільшенням цін на металопродукцію. Так, трохи більше ніж за рік ціна на чорний прокат в Україні зросла на 30-40%.

"Усі прогнози про колапс металургії напередодні підвищення цін на енергоресурси в 2005 році або наприкінці 2006 виявилися черговою «страшилкою». Метпідприємства України на сьогодні працюють з рентабельністю не нижче 20%, а маржа на продукцію навіть з низьким ступенем переробки становить не менше 200 доларів на тонні. Зазначимо, що це один з найкращих показників у світі", - сказав він.

Ю.РОМАНЕНКО також додав, що "ще більш вражаючими темпами зростає добробут власників заводів. І це при постійних скаргах на постачальників руди, води, електроенергії і газу, якими мільярдери розкидаються вельми щедро".

"На жаль, зліт персонального добробуту окремо взятих олігархів так і не привів до системної модернізації галузі, відмови від офшорних схем, зростання платежів до бюджету або добробуту працівників. Деякі меткомбінати, що претендують на звання «наше все», досі не соромляться декларувати рентабельність у 4%, випрошувати в держави пільги і вимагати, не в приклад іншим підприємствам галузі, преференцій на постачання енергоносіїв, плативши при цьому найнижчу зарплату в Європі", - підсумував експерт.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня ц.р. український журнал "Корреспондент" обнародував рейтинг 50-ти найбагатших українців. Як і раніше, очолює список найбагатших українців донецький підприємець Рінат АХМЕТОВ з 15,6 млрд. дол. За рік його активи подорожчали рівно на третину.

Ще більше набули у вартості активи Віктора ПІНЧУКА - майже 90%. Такий вражаючий ривок підприємець зробив завдяки дворазовому подорожчанню свого основного активу – "Укрсоцбанку", а також майже триразовому зростанню привабливості корпорації "Інтерпайп".

Третє місце в рейтингу посів дніпропетровський бізнесмен Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ з 3,8 млрд. дол., за ним розташувався його партнер Геннадій БОГОЛЮБОВ з 3,35 млрд. дол.

Замикає першу п`ятірку найбагатших українців 33-річний Костянтин ЖЕВАГО. Одному з наймолодших вітчизняних мільярдерів вдалося за останній рік збільшити своє багатство більш ніж на 40%.

На шостому місці Володимир БОЙКО (2,4 мільярди доларів), на сьомому - Дмитро ФІРТАШ (2 мільярди доларів), восьме місце у Володимира МАТВІЄНКА (1,95 мільярда доларів), дев`яте, - в Олексія МАРТИНОВА (1,91 мільярда доларів), замикає десятку Сергій ТАРУТА з 1,79 мільярда доларів.