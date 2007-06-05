Міністри домовилися будувати Окружну дорогу довкола Чорного моря

Міністри транспорту СНД домовилися скоординувати роботу з будівництва автомобільного кільця навколо Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам після закінчення 27-го засідання Координаційної транспортної наради держав-учасниць СНД міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

«Домовилися на рівні транспортних міністерств скоординувати роботу з будівництва автодоріг навколо Чорного моря, що дало б змогу збільшити інтенсивність торгових операцій між державами», - сказав він.

У свою чергу, міністр транспорту Російської Федерації Ігор ЛЕВІТІН нагадав журналістам, що рішення про будівництво такого автомобільного кільця було прийняте минулого року в Сочі на конференції міністрів транспорту Чорноморської співпраці.

За словами І.ЛЕВІТІНА, для досягнення мети кожна з країн «має знайти в своєму бюджеті можливість перевести ці дороги саме в дороги першої категорії».

Він не назвав терміни і рівень фінансування вказаного будівництва. За його словами, зараз кожна країна планує це, виходячи зі своїх потреб, оскільки в кожної країни різний стан доріг. При цьому він зазначив, що «на жаль, немає хороших доріг ні в кого, якщо розглядати ділянки навколо Чорного моря».

Міністр транспорту Росії також зазначив, що раніше в Болгарії на зустрічі міністрів транспорту Європи і СНД було прийняте рішення зробити також «залізничне поромне кільце всередині Чорного моря, щоб пороми могли ходити через Варну, Іллічівськ, Кавказ, Поті, Туреччину». Таким чином, за його словами, планується два кільця на Чорному морі: внутрішнє поромне і зовнішнє автомобільне.