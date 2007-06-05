Затулін: Росія нікому не віддасть ключі від Керченської протоки

Директор Інституту країн СНД, депутат Державної думи Російської Федерації Костянтин ЗАТУЛІН вважає, що Україна і Росія мають спільно використовувати Керченську протоку та Азовське море.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ЗАТУЛІН заявив сьогодні журналістам у Сімферополі.

"Принцип відношення до керченської проблематики завжди був з російського боку - спільне використання. Не завжди це зустрічає розуміння, з 2004 року частіше нерозуміння - весь час пропонують нам поділити Керченську протоку по серединній лінії. Звідси виникає багато різних проблем - приналежність Тузли тощо”- сказав К.ЗАТУЛІН.

"Якщо виходити навіть не з буквоїдства, а з міркування здорового глузду, невже хтось думає - на Україні або все одно де - що Росія, котра протягом кількох сотень років прагнула заволодіти протоками - тільки не Керченською, як ви знаєте, а іншими - Боспором і Дарданеллами - і одним з етапів на цьому шляху було завоювання або, якщо хочете, повернення Криму, тому що Крим був значною мірою слов`янським до того, як він став кримськотатарським ханством, так от - невже хтось думає, що (витративши стільки коштів і не добившись цього, але втративши багато життів за це і так далі), через якусь кляксу сорок якогось року, рішення якоїсь міськради готова (Росія готова - УНІАН) віддати ключі від протоки?", - заявив К.ЗАТУЛІН.

За його словами, Росія поступалася часто і багато своїми позиціями, особливо в 90-х роках, зараз же в РФ інший час і ця країна не буде поступатися, особливо в Причорномор’ї. Тому, зазначив він, кращим виходом для обох країн є спільне використання Керченської протоки та Азовського моря.