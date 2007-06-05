Президент закликає не робити політику із засухи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українських політиків не політизувати питання боротьби з наслідками засухи, від якої постраждали ряд областей півдня та сходу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав на прес-конференції, яка відбулась у смт Асканія-Нова Херсонської області у рамках робочої поїздки до Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей.

«Було б дуже добре, щоб ми, усі українські політики, максимально деполітизували це питання, щоб політики полишили розмови про те, що ми маємо робити, де й кому допомагати», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

На думку Президента, ефективно виправити ситуацію можна лише при деполітизації цього питання та скоординованих діях на усіх рівнях виконавчої влади.

Водночас Президент не бачить трагедії у тому, що сталося. «Нам зараз за результатами поїздки треба окреслити коло господарств та районів у постраждалих областях і визначити ефективні механізми допомоги їм», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.