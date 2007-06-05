Продаж акцій ”Укртелекому” можливий завдяки судовій помилці

Фонд державного майна планує провести намічені на 8 червня аукціонні торги з продажу 1% пакета акцій ВАТ “Укртелеком” на фондовій біржі ПФТС, незважаючи на судову заборону. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Як відзначили в прес-службі, в судовій ухвалі, що забороняє проведення торгів у ПФТС, міститься неправильна назва цього торгового майданчика. Так, за інформацією прес-служби, ПФТС названа «асоціацією», тоді як вона має статус «фондової біржі».

За інформацією прес-служби, ця помилка робить можливим проведення торгів у ПФТС 8 червня в правовому полі.

Водночас в прес-службі ніяк не прокоментували, наскільки результативним буде проведення цих торгів у зв`язку зі слабкою активністю потенційних покупців, що спостерігалася на попередніх торгах.

За інформацією прес-служби, стартова ціна 1% пакета акцій «Укртелекому», що виставляється на торги, становитиме стільки ж, скільки і на попередніх торгах - 215 млн. 351,8 тис. грн. Стартова ціна 1 акції - 1,15 грн. (номінальна ціна 1 акції - 0.25 грн. - УНІАН).

Раніше Київський господарський суд заборонив проведення торгів 22 травня на Українській фондовій біржі (УФБ) і 8 червня в ПФТС з продажу 1%-их пакетів акцій ВАТ «Укртелеком” на забезпечення позову підприємства “Дотрін-2002” Хмельницького обласного товариства Всеукраїнської організації інвалідів “Союз організації інвалідів України”.

Як повідомляв УНІАН, намічені на 5 червня аукціонні торги з продажу 1% акцій «Укртелекому» відмінено, оскільки компанії, що подали заявки на ці торги, не надали гарантійні листи на забезпечення своєї участь в них.

Призначені на 29 травня торги з продажу 1% пакета акцій ВАТ "Укртелеком" на Українській фондовій біржі не відбулися через відсутність заявок.