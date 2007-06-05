За 150 км від України горіла деревина, а не атомна електростанція

Росатом попереджає про можливість появи чуток щодо Нововоронезької АЕС (42 км на південь від Воронежа), подібних до дезінформації, яка спричинила паніку два тижні тому довкола Волгодонської атомної станції.

"У вівторок за два кілометри від Нововоронезької АЕС зайнялися складені колоди. Полум`я було погашене пожежними. Оскільки була димна хмара і виїжджали пожежні машини з сиренами, цим можуть скористатися особи, зацікавлені в дестабілізації обстановки, і за сценарієм двотижневої давності (довкола Волгодонської станції) почати обдзвонювати квартири місцевих жителів з попередженням про насування "радіоактивної хмари", - сказав РІА Новости офіційний представник Росатому Сергій Новіков.

"Ми б хотіли заздалегідь попередити, що така інформація є помилковою", - заявив Новіков. З якої причини сталося займання, і чия це була деревина, буде з`ясовано, додав він.