Україна зупинила експорт урану, повідомило РБК джерело в уряді країни. За його даними, таке рішення ухвалив концерн "Укратомпром" для формування запасу цієї стратегічної сировини.

На думку фахівця, без відповідних компенсуючих заходів заборона експорту негативно позначиться на роботі виробника цієї продукції - Східного ГЗК. Комбінат планував спрямувати на свій розвиток в 2007 р. майже 25 млн. дол., одержаних від зовнішнього продажу урану. Але в 2007 р. зарубіжним партнерам не продано жодної тонни урану.

З іншого боку, "Укратомпром" поки що не ухвалив рішення про залучення таких же коштів на комбінат з інших джерел. На думку фахівця, якщо концерн вирішив купувати уран у Східного ГЗК за собівартістю, то він повинен передбачити механізм інвестування уранової промисловості.

Україна щорік видобуває близько 800 т урану. Для формування річного резерву цієї продукції в обсязі 2,4 тис. т для виробництва ядерного палива країні буде потрібно три роки. Східний ГЗК торгував ураном на міжнародному ринку.

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