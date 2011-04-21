Парламент дозволив монополістам призначати собі які завгодно зарплати

Верховна Рада України ухвалила Закон України ”Про внесення зміни до статті 8 Закону України „Про оплату праці”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 257 з 396 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено удосконалити державне регулювання діяльності підприємств-монополістів шляхом відміни сплати до бюджету сум, у зв`язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці. Ним ліквідується державне регулювання фонду оплати праці підприємств-монополістів шляхом виключення з частини першої статті 8 Закону України „Про оплату праці” слів „регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів згідно з переліком, що визначається Кабінету міністрів України”.