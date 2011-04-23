ЮНІСЕФ: шкода від Чорнобильської катастрофи могла бути меншою

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликає владу України сприяти поширенню йодування харчової солі для подолання йододефіциту у населення.

Про це УНІАН повідомили у представництві ЮНІСЕФ в Україні.

За повідомленням, некомпенсований дефіцит йоду у жителів України, що існував 25 років тому, вдесятеро збільшив негативний ефект від катастрофи на Чорнобильській АЕС. Сьогодні масштаби йододефіциту в Україні зросли і він спричиняє величезну шкоду здоров’ю більшості українців.

У ЮНІСЕФ наголошують, що Японії вдалось уникнути такої шкоди для здоров’я свого населення від аварії на АЕС «Фукусіма-1» саме завдяки відсутності йододефіциту, яка є природною для цих територій. Однак в Україні дефіцит йоду зафіксовано в усіх регіонах.

Під час Чорнобильської катастрофи щитовидні залози українців, які постійно відчували нестачу йоду, поглинули величезну кількість радіоактивного йоду, що потрапив в атмосферу в результаті вибуху. Безліч людей отримали сильне внутрішнє опромінення, результатом якого стало збільшення випадків раку щитовидної залози у 10 разів. Цього не сталося б, якби напередодні вибуху йододефіцит у населення був компенсований постійним вживанням йодованої солі.

Однак шкоду здоров’ю нестача йоду спричиняє не лише під час ядерних катастроф. Світова медицина визнала йододефіцит основною причиною формування розумової відсталості і незворотніх ушкоджень мозку. Найбільшу небезпеку він становить для формування плоду в утробі матері та розвитку дитини у перші роки життя. Зокрема, дефіцит йоду під час вагітності призводить до народження дітей із кретинізмом. Без достатньої кількості йоду жінки втрачають здатність народжувати, підлітки – 10–15 пунктів IQ, а дорослі – працездатність.

У ЮНІСЕФ нагадують, що найефективнішим і водночас найдешевшим засобом його подолання, підтвердженим досвідом 137 країн світу, є масове йодування харчової солі.

В Україні цей захід досі не впроваджений попри постійні заклики українських вчених і медиків, а також світової спільноти. При цьому спроби впровадити як базову йодопрофілактику інші харчові добавки, у тому числі на основі багатих на йод морських водоростей, є відвертим лобіюванням комерційних інтересів, оскільки вони менш ефективні і дорожчі.

ЮНІСЕФ нагадує, що йодна профілактика не лікує хвороби, які виникають внаслідок йододефіциту, а запобігає їхній появі. Тому для таких регіонів, як Україна, де існує постійний природний дефіцит йоду, настільки важлива постійна масова йодопрофілактика.