У «Парку Київська Русь» відкривається новий сезон (прес-конференція)
27 квітня о 14.30 в інформаційному агентстві УНІАН (Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція організаторів проекту «Парк Київська Русь» з нагоди відкриття нового сезону.
Центр культури та історії Древньої Русі «Парк Київська Русь» в 2011 році представить програму, яка поєднуватиме історичну тематику і сучасність. За сезон організують 5 масштабних історичних міжнародних фестивалів. Кожні вихідні матимуть певну культурну тематику.
Відкриття сезону відбудеться 30 квітня за участі Київського мотоклубу «Skulls MC» і артистів театру Парку. На глядачів чекає розважальна програма та виставка мотоциклів від клубу «Skulls MC».
Учасники прес-конференції: автор проекту «Парк Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО, представник київського мотоклубу «Skulls MC» Олександр ЛЄТОВ, представник мотоклубу «Skulls MC», актор «Студії Квартал-95» Олександр ПІКАЛОВ, директор Ліги каскадерів України Назар МАЙБОРОДА.
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