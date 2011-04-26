У «Парку Київська Русь» відкривається новий сезон (прес-конференція)

27 квітня о 14.30 в інформаційному агентстві УНІАН (Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція організаторів проекту «Парк Київська Русь» з нагоди відкриття нового сезону.

Центр культури та історії Древньої Русі «Парк Київська Русь» в 2011 році представить програму, яка поєднуватиме історичну тематику і сучасність. За сезон організують 5 масштабних історичних міжнародних фестивалів. Кожні вихідні матимуть певну культурну тематику.

Відкриття сезону відбудеться 30 квітня за участі Київського мотоклубу «Skulls MC» і артистів театру Парку. На глядачів чекає розважальна програма та виставка мотоциклів від клубу «Skulls MC».

Учасники прес-конференції: автор проекту «Парк Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО, представник київського мотоклубу «Skulls MC» Олександр ЛЄТОВ, представник мотоклубу «Skulls MC», актор «Студії Квартал-95» Олександр ПІКАЛОВ, директор Ліги каскадерів України Назар МАЙБОРОДА.

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