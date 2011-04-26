Почався суд над сином прокурора, який на смерть збив трьох жінок

У Запоріжжі почався судовий процес над сином дніпропетровського прокурора, який 20 жовтня 2010 року в Дніпропетровську за кермом автомобіля на пішохідному переході на смерть збив трьох жінок і зник із місця пригоди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, «сьогодні в Хортицькому районному суді Запоріжжя відбудеться попереднє слухання резонансної кримінальної справи за звинуваченням жителя Дніпропетровська Дмитра РУДЯ в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило спричинили загибель кількох осіб».

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2010 року вранці в Дніпропетровську джип «Тойота Прадо» під керуванням Д.РУДЯ – сина прокурора одного з районів Дніпропетровська скоїв наїзд на пішоходів, які очікували зеленого сигналу світлофора на пішохідному переході посеред проїжджої частини. Водій із місця ДТП зник. Внаслідок ДТП дві жінки померли на місці події, третя потерпіла померла в лікарні.