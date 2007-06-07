Pepsi купила Сандору

Компанії PepsiAmericas і PepsiCo оголосили про спільне придбання 80 відсотків найбільшого в Україні виробника соків Sandora. Сума угоди склала 542 мільйони доларів плюс борги компанії. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Передбачається, що угода буде закрита в третьому кварталі 2007 року. Американська компанія оголосила, що за допомогою придбання розраховує влаштуватися на українському ринку, який швидко розвивається. Торік Pepsi придбала також завод в Румунії.

Серед претендентів на Sandora був і головний конкурент PepsiCo на світових ринках - компанія Coca-Cola. За даними джерела, на українського виробника, який наймає близько 3,5 тисяч робочих, претендував і російський завод "Лебедянський", але він вибув з конкурсу ще на першій стадії.

Лента.ру