У Києві накрили порносайт, популярний, як прогноз погоди

Оперативники столичного управління по боротьбі із злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, викрили один з найбільших у світі порносайтів – Pornolab.net.

Як повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у м. Києві, за допомогою простої реєстрації користувачі отримували доступ до фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру без жодних вікових обмежень.

Як зазначається у повідомленні, це вже другий подібний випадок у столиці. У 2008 році міліції вдалося викрити аналогічний сайт та затримати особу, яка організувала роботу цього ресурсу та розповсюджувала матеріали порнографічного характеру. Наразі цей громадянин відбуває покарання.

Щодня Pornolab відвідували близько 150 тисяч користувачів. Згідно зі статистичними даними, цей сайт займає 1887 місце за відвідуваністю у світі, 93 місце у Росії та 126 місце в Україні. Для порівняння, один з найпопулярніших метеорологічних українських сайтів Мeteoprog займає у цьому ж рейтингу 123 місце. Послугами Pornolab користувались приблизно 2 мільйони зареєстрованих користувачів. Третина з них – в Україні.

Оперативникам вдалося встановити місцезнаходження серверів. Вони розміщувались у Києві. Наразі все обладнання вилучено й направлено на експертне дослідження.

Знята з комп’ютерів інформація допоможе міліції встановити не тільки осіб, які створили та адміністрували зазначений ресурс. Торрент-сайт передбачає взаємообмін інформацією між користувачами. Отже, відвідувачі цього ресурсу мають безпосередній стосунок до розповсюдження порнографії й також повинні бути покарані, зазначається у повідомленні столичного главку міліції.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 статті 301 Кримінального кодексу України («Розповсюдження відеопродукції порнографічного змісту»). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування.