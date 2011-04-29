Суд визнав порушення у розслідуванні справи активістів податкового Майдану

Кримінальну справу за обвинуваченням шістьох активістів «податкового Майдану» у навмисному пошкодженні гранітного покриття центральної площі Києва повернуто до столичної прокуратури для усунення порушень, які були допущені під час досудового слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні під час попереднього розгляду зазначеної справи оголосив суддя Шевченківського районного суду Києва Євген СИДОРОВ, задовольнивши таким чином клопотання колишнього коменданта «податкового Майдану» Сергія МЕЛЬНИЧЕНКА.

Як зазначається в рішенні, розглянувши клопотання та вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення сторін-учасниць процесу «суд приходить до висновку, що справа підлягає поверненню прокурору через наявність суттєвих порушень норм Кримінально-процесуального кодексу».

Зокрема, як зазначається у судовому рішенні, органами прокуратури не були розглянуті скарги обвинуваченого щодо порушень, які були допущені в ході досудового слідства, не забезпечено йому право на захист, чим порушено процесуальні права обвинуваченого.

Крім того, суд залишив всім шістьом обвинуваченим міру запобіжного заходу - підписку про невиїзд.

Дане рішення може бути оскаржено представниками прокуратури в апеляційному суді Києва.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Києва 1 квітня передала до суду кримінальну справу за обвинуваченням шести осіб у пошкодженні плитки покриття і металевого огородження Майдану Незалежності столиці і перекриття учасниками акції протесту проїжджої частини вулиць Хрещатик та Інститутська, що призвело до суттєвого порушення роботи транспорту.

Кримінальну справу було порушено за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України. Її розслідувало ГУ МВС України в м. Києві.