Мер Запоріжжя: маємо право вимагати особливого ставлення до нашого міста

У Запоріжжі в святковому параді з нагоди 1 травня взяли участь понад 25 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, ход, яка об`єднала представників підприємств Запоріжжя, ветеранів і членів профспілок відбулася на центральному проспекті Запоріжжя – проспекті Леніна.

За повідомленням прес-служби міськради Запоріжжя, подібна хода «представників трудових колективів, молоді, ветеранів, представників місцевої влади і профспілок відбулася в Запоріжжі вперше за останні 20 років».

Згідно з офіційними даними, в святковому параді взяли участь понад 25 тис. осіб. Його учасники пройшли від площі Маяковського до площі Фестивальної під прапорами і транспарантами з символікою місцевих промислових підприємств, районів міста і громадських формувань.

Мер Запоріжжя Олександр СІН, виступаючи на мітингу по завершенню ходи, пояснив таку значну масовість першотравневої демонстрації тим, що Запоріжжя в першу чергу “місто-трудівник”, отже 1 травня – рідне свято для більшості запоріжців.

«Для нашого міста це особливе свято, тому що Запоріжжя – це місто трудівник, який вносить величезний внесок до розвитку країни, формування бюджету», - заявив О.СІН.

При цьому мер зауважив, що сподівається на адекватну віддачу від центральної влади.

«Ми маємо право вимагати особливе ставлення до нашого міста. Це, в першу чергу, стосується вирішення багатьох життєво важливих проблем, зокрема будівництва запорізьких мостів», - заявив керівник міськради.