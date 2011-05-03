Прокуратура порушила справу щодо екс-директора Київського зоопарку

Прокуратура міста Києва порушила кримінальну справу щодо колишнього директора Київського зоопарку, а нині директора комунального підприємства «Центр ідентифікації тварин» Київміськдержадміністрації Світлани БЕРЗІНОЇ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Форум», начальник відділу захисту прав громадян та інтересів держави в екологічній сфері прокуратури м. Києва Р.БАСАРАБ повідомив, що за результатами перевірки звернення представників громадських організацій, журналістів і відомих людей прокуратурою порушено кримінальну справу відносно С.БЕРЗІНОЇ за частиною 5 статті 191 і частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України.

За звинуваченням у злочині, передбаченому частиною 5 статті 191 КК України, – привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, – С.БЕРЗІНА може бути засуджена до позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. За частиною 2 статті 366 КК України (службове підроблення) С.БЕРЗІНІЙ загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як заявив один з ініціаторів звернення до Генеральної прокуратури України – головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, «рішення прокуратури порушити кримінальну справу підтверджує правильність наших висновків про грубі правопорушення колишнього керівництва зоопарку». «Принцип невідворотності покарання для одержимих плутоманією (маніакальною пристрастю до грошей) послужить уроком для інших чиновників, які замість роботи на народне благо розкрадають бюджетні кошти або дерибанять землі і комунальні приміщення», – підкреслив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Наступним кроком «Форуму порятунку Києва», як сказав лідер організації, буде звернення до голови Київміськдержадміністрації Олександра ПОПОВА з вимогою звільнити С.БЕРЗІНУ з посади директора комунального підприємства «Центр ідентифікації тварин» у зв’язку з порушенням щодо неї кримінальної справи.

На думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, перебування С.БЕРЗІНОЇ на керівній посаді неможливе в силу наявності матеріалів, що викривають її, від двох державних структур – Контрольно-ревізійного управління в м. Києві та прокуратури м. Києва.

«На мій погляд, місце БЕРЗІНОЇ там же, де й інших «діячів» команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, наприклад, Дениса КОМАРНИЦЬКОГО та Олексія ЄВЛАХА. Тобто, як мінімум, у СІЗО», – додав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Як повідомлялося, 24 березня 2011 року на ім’я генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ надійшла заява про злочин на підставі порушень фінансової дисципліни, допущених екс-директором Київського зоопарку С.БЕРЗІНОЮ. Заяву підписали 14 представників громадських організацій, журналістів і відомих людей, у тому числі головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, письменники брати Віталій і Дмитро КАПРАНОВИ, заступник голови правління ВГО «Коаліція учасників Помаранчевої революції» Петро МИХАЙЛЕНКО, президент Міжнародного товариства захисту тварин «SOS» Тамара ТАРНАВСЬКА, представник ГО «Наша земля» Ігор ГУРЧИК, архітектор Іван ПОНОМАРЕНКО, голова ГО «Кияни, об’єднуємось» Олександр ДЯДЮК, голова громадської ініціативи «Спілка вільних журналістів «Природа над усе» Анжеліка КОМАРОВА, голова правління Регіонального центру громадянського представництва «Життя» Андрій СКІПАЛЬСЬКИЙ.