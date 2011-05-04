Метеорологи: Що стосується Києва – дуже складна ситуація

Метеорологи ще не можуть спрогнозувати погоду у Києві 9 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Українського гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА заявив сьогодні на прес-конференції.

«Що стосується Києва, то з точки зору прогнозування погоди – дуже складна ситуація, яка пов’язана з тим, що розповсюдження хмарних масивів з південного сходу і сходу йде у той період», - сказав М.КУЛЬБІДА.

У зв’язку з цим він зазначив, що зараз ще важко спрогнозувати, якою буде погода на День Перемоги.

При цьому М.КУЛЬБІДА наголосив, що, зокрема, точно можна спрогнозувати, що у Львові 9 травня опадів не буде.