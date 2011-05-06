Івано-франківці знову покажуть в Києві "Солодку Дарусю" і "Націю"

11-12 травня в Національному драматичному академічному театрі імені Івана Франка у Києві Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр покаже вистави «Солодка Даруся» та «Нація» за однойменними творами Марії МАТІОС, які поставив художній керівник театру, заслужений артист України Ростислав ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ.

Про це УНІАН повідомила сама письменниця М.МАТІОС.

За її словами, з часу прем’єри у листопаді 2008 року театр у Києві 75-й раз показуватиме «Солодку Дарусю» і 25-й - «Націю», прем’єра якої відбулась 10 квітня 2010 року.

З цими спектаклями театр гастролював у Києві, Львові, Кіровограді, Полтаві, а також брав участь у фестивалі Гогольfest.

Нещодавно Івано-Франківський муздрамтеатр повернувся з гастрольного туру канадськими містами Оттава, Монреаль, Торонто, жителі яких також мали змогу побачити «Солодку Дарусю» і «Націю».

Найближчим часом театр гастролюватиме у Херсоні.

У червні його запросили до Польщі.

На осінь заплановано велике турне до США.