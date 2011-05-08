Пам’ятний знак Ігоря Пелиха виконаний як телевізор із сенсорним екраном

У Тернополі встановили пам’ятний знак з нагоди других роковин з часу трагічної загибелі відомого телеведучого Ігоря ПЕЛИХА.

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятний знак має вигляд кованого телевізора, який оснащений сенсорним екраном. На екрані напис: «В цьому будинку у 1996-1997 роках на станції Радіо Тернопіль працював, жив, їв, спав, курив, дотепно гомонів і вар’ював Ігор Пелих. Саме тут він гартував свій творчих дух, аби стати знаним на всю Вкраїну телевізійним ведучим і продюсером». Натиснувши на клавішу «Хочеш подивитися, як все було? Тисни на екран!», кожен бажаючий зможе переглянути епізоди з передач, які вів І. Пелих.

«Для багатьох Ігор – людина з телевізора. Тому ми вирішили у такий нестандартний спосіб і увіковічнити пам’ять про нього в Тернополі, адже тут він починав свій творчий шлях і дуже пишався своїм рідним містом», – зазначив ініціатор встановлення пам’ятного знаку, головний режисер передачі «Галопом по Європах» і друг І.Пелиха Іван ЯСНІЙ.

Відкрили «телевізор», символічно стягнувши з нього біле полотно, діти І.Пелиха Іванко та Соломія. Також участь у відкритті пам’ятного знаку взяли його дружина, друзі, виконавці та артисти.

Встановили пам’ятку у центрі Тернополя в будинку на розі бул. Т.Шевченка і вул. О.Кульчицької, звідки колись вело мовлення «Радіо Тернопіль». Саме тут І.Пелих здобував свої останні професійні вишколи перед тим, як вирушити підкорювати столицю.