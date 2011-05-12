Відміну віз з Туреччиною гальмують українські чиновники?

Українські чиновники гальмують розвиток відносин між Києвом і Анкарою.

Про це журналу WEEKLY.UA повідомив посол Туреччини в Україні Ахмет Бюлент МЕРІЧ.

Як пише видання, Туреччина вже давно заявила про готовність відмінити візи для українських громадян. Українці також очікують цього, до того ж у Туреччині проживає значна кількість українців. Проте з українського боку існує занепокоєння, що занадто багато турецьких громадяни приїжджатимуть до України. Деякі українські установи стурбовані тим, що в разі встановлення безвізового режиму з Туреччиною Україна не одержить таких самих умов з Європейським Союзом.

Під час візиту прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Тайіпа ЕРДОГАНА до України сторони домовилися про відміну віз. Переговори з цього приводу відбулися в середині квітня, нині триває робота над текстом угоди, запропонованої турецькою стороною.

За інформацією WEEKLY.UA, з України в Туреччину в 2010 році в'їхало майже 570 тисяч туристів, а в 2011 році очікується близько 700 тис. У 2011 році зростання потоку туристів з усього світу до Антальї за перші чотири місяці, за даними турецького посольства, становить близько 30,8%, з України — 22,8%.

У туристів з України витрати, які не входять в умови турпакета, мінімальні на відміну від туристів з Європи і східних країн, які користуються додатковими програмами готелів і витрачають гроші за їх межами, тому їх витрати набагато вищі.

За інформацією туроператорів, в 2010 році турпакет на одну людину в середньому становив 600–650 дол. Ціна найдешевшої путівки з проживанням у готелі із системою аll inclusive була 350 дол. У 2011 році ціни на пакети туру залишаться такими, як і торік.