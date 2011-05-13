Шахтарську лампу-коногонку пронесуть мов факел через весь Донецьк

13 травня в Донецьку в рамках святкування 75-річчя місцевого футбольного клубу «Шахтар» урочисто запалять шахтарську лампу-коногонку - символ праці гірників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Шахтар», захід розпочнеться вранці на шахті «Лідіївка», після чого відбудеться «справжній марафон» цієї коногонки Донецьком. Так, шахтарська лампа побуває на залізничному вокзалі, в торговельно-розважальному центрі «Донецьк Сіті», в селищі «Текстильник», у торговому центрі «Континент» і на центральній площі парку ім. Щербакова.

Продовжиться святкова естафета наступного дня, 14 травня, о 20:30 з площі ім. Леніна, і завершальною її ланкою стане стадіон «Донбас Арена», куди коногонку внесуть у розпал гранд-шоу, присвяченого ювілею клубу, зазначили у прес-службі.

Довідка УНІАН. Футбольний клуб «Шахтар», заснований у 1936 році, цього року відзначає свій 75-річний ювілей. «Шахтар» за останнє десятиріччя став найуспішнішим українським футбольним клубом. ФК «Шахтар» – перший український клуб, який виграв Кубок UEFA, успішно виступає в Прем`єр-лізі України.