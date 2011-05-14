Один з затриманих біля ВР заявляє, що йому «шили» нецензурну лайку

Міліція інкримінує затриманим сьогодні під час сутичок біля Верховної Ради, де проходить акція «День гніву», нецензурну лайку.

Про це повідомив журналістам після звільнення один із затриманих Микола КОХАНІВСЬКИЙ.

«Склали протокол (відносно КОХАНІВСЬКОГО – УНІАН) згідно з яким я висловлювався нецензурною лайкою і нібито за що був затриманий», - сказав М.КОХАНІВСЬКИЙ.

При цьому він підкреслив, що затримані були звільнені завдяки тиску представників громадськості і тому, що учасники акції протесту не розійшлися після бійки біля парламенту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві проходить акція «День гніву». Після мітингу учасники акції намагалися підійти до будинку ВР, аби встановити намети – громадські приймальні народних депутатів. При цьому бійці «Беркуту» перешкоджали цим діям. Внаслідок чого сталася бійка між учасниками акції та правоохоронцями. За даними народного депутата Михайла ВОЛИНЦЯ, міліція затримала семеро учасників «Дня гніву».