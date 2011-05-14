Янукович у Донецьку цікавився горохом, шляхами та злітною смугою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в суботу відвідав Донеччину, де провів робочу нараду з керівництвом області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час робочої зустрічі В.ЯНУКОВИЧ заслухав доповідь голови Донецької облдержадміністрації Анатолія БЛИЗНЮКА щодо підсумків проведення весняно-польових робіт та пов’язаних з цим заходів стосовно забезпечення продовольчої безпеки регіону, а також стану дорожнього господарства.

Керівник області доповів, що усі весняно-польові роботи проводяться у повній відповідності до раніше затверджених планів. Крім того, у цьому році на Донеччині буде посіяно більше таких сільгоспкультур, як гречка, просо, горох.

Президент наголосив на необхідності безумовного виконання програми ремонту та будівництва нових автошляхів в області.

Міський голова Донецька Анатолій ЛУК’ЯНЧЕНКО у свою чергу доповів про будівництво нової штучної злітно-посадкової смуги вищої категорії безпеки у міжнародному аеропорту Донецька. За його словами, вона здатна приймати всі типи літаків, і готова практично на 90%. Зараз тут здійснюється монтаж світлосигнального та навігаційного обладнання. Сертифікацію заплановано на травень 2011 року, дата введення в експлуатацію – червень 2011 року.