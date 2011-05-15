Іноземці спеціально їдуть до Швейцарії, щоб покінчити з життям
Триває референдум з двох питань
Швейцарці сьогодні голосують на референдумі з двох питань, що стосуються добровільної евтаназії.
Громадянам належить відповісти на два питання: чи слід взагалі заборонити самогубства з лікарською допомогою і чи слід обмежити доступ до них, надавши його винятково мешканцям країни.
Як передає Бі-Бі-Сі, очікується, що електорат не підтримає пропозицію про цілковиту заборону існуючої практики, але висловиться за те, аби цим правом могли користуватися лише громадяни Швейцарії.
Евтаназія офіційно дозволена в Швейцарії вже впродовж кількох десятків років. Останнім часом до країни почали приїздити іноземці з метою накласти на себе руки, і багато швейцарців не задоволені зростаючою популярністю "суїциїдального туризму".