У пожежі загинула 6-річна дитина, а 7-річна потрапила до реанімації

У Херсонській області під час пожежі загинула 6-річна дитина і 7-річна потрапила до реанімації.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління МНС в Херсонській області, 15 травня о 1:30 у Каховському районі до диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку села Костогризове. оперативна група, яка прибула на місце події, з’ясувала, що осередком пожежі стала кімната, де перебували діти.

Внаслідок займання дівчинка 2005 року народження загинула на місці події, а її 7-річна сестра з діагнозом «отруєння чадним газом тяжкого ступеня, кома, судорожний синдром» потрапила до Каховської центральної районної лікарні.

Дітей з вогню витягла їхня 25-річна мати.

Попередньо причиною пожежі є порушення правил при експлуатації електропобутових приладів – на місці пожежі знайдено електроплитку.

Наразі правоохоронці встановлюють, де саме перебували батьки постраждалих дітей і чому вони залишили їх вночі самих удома.