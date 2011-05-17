Ще на одного київського екс-чиновника завели кримінальну справу

Прокуратура столиці порушила кримінальну справу стосовно колишнього начальника Головного управління капітального будівництва Київської міської державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

За їх даними, справу було порушено за наслідками перевірки використання бюджетних коштів на реконструкцію споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії з обробки та утилізації осадів Бортницької станції аерації департаменту експлуатації каналізаційного господарства ВАТ «Київводоканал».

У ході проведеної дослідчої перевірки встановлено, що колишній начальник Головного управління капітального будівництва Києва, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав з одним із приватних підприємств столиці завідомо фіктивні акти-прийому передачі проектної документації, пов’язаної з будівництвом мулеспалювального заводу, на підставі яких перерахував цьому підприємству грошові кошти в сумі понад 5,6 млн. грн.

Фактично роботи виконані не були, обумовлена договором проектна документація відсутня. Посадові особи підприємства-підрядника ухиляються від спілкування з перевіряючи ми, повідомили у прокуратурі.

За даним фактом прокуратурою Києва відносно екс-начальника Головного управління капітального будівництва КМДА порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч.2 ст. 366 (службове підроблення, спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.