День гніву обійшовся його організаторові в 340 гривень штрафу
13:47, 19 травня 2011Суспільство
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Рішення Печерського суду
|Олександр Данилюк
Про це УНІАН повідомили у столичній міліції.
Як повідомляв УНІАН, 14 травня в Києві проходила акція «День гніву». Її учасники намагалися встановити біля будівлі ВР намети – громадські приймальні народних депутатів. При цьому бійці «Беркуту» перешкоджали цьому.
Того ж дня правоохоронці затримали на дві години організатора акції протесту “День гніву” О.ДАНИЛЮКА. Працівниками міліції було складено адміністративний протокол. О.ДАНИЛЮКА обвинуватили в порушенні правил проведення мирних зібрань, відповідно до ст.185-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.
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