У Полтаві з палаючої багатоповерхівки евакуювали півсотні мешканців

У Полтаві сьогодні близько 14.00 на балконі сьомого поверху дев`ятиповерхового житлового будинку по вулиці Залізній виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вогонь швидко піднявся по захаращених балконах з сьомої на дев`ятий поверх будинку. Люди не одразу помітили загоряння, тому мешканці верхніх поверхів опинилися в димовій пастці.

Рятувальники, які за лічені хвилини прибули на місце виклику, евакуювали із задимленої будівлі 52 жителі. З них - дві жінки з немовлятами.

О 15.04 пожежу був ліквідовано. Для приборкання вогню було залучено дев`ять одиниць пожежної і спеціальної техніки і 35 чоловік особового складу.