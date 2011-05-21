Встановлено мораторій на зовнішню рекламу в центрі Києва

У Києві набуло чинності розпорядження КМДА щодо встановлення мораторію на прийом заяв про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами та видачу дозволів на її розміщення у центральній частині міста, а також на основних магістралях Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

Мораторій діє до 1 вересня 2011 року, підкреслюється в повідомленні.

Як зазначила начальник Головного управління з питань реклами Людмила ДЕНИСЮК, напередодні було підписано Меморандум про порозуміння між КМДА та операторами зовнішньої реклами Києва.

«Підписуючи цей меморандум, ми мали на меті оптимізувати розміщення об’єктів зовнішньої реклами та забезпечити формування естетичного вигляду Києва до та під час проведення фінальної частини чемпіонату з футболу у Києві”, - сказала Л.ДЕНИСЮК.

За її словами, виконуючи вимоги Угоди з Приймаючим містом фінального турніру Євро-2012 та Маркетингові рекомендацій УЄФА ЄВРО 2012™ у частині розміщення зовнішньої реклами, міська влада спиралися на думку та досвід найпотужніших представників рекламного бізнесу столиці.

Згідно з розпорядженням, розповсюджувачам зовнішньої реклами рекомендовано до 1 вересня цього року не встановлювати нові рекламні засоби, на які вони раніше отримали дозволи. Крім того, до вказаної дати за рекламні засоби, які ще не встановлені, але мають раніше видані дозволи, плата за право тимчасового користування місцями не нараховуватиметься та не стягуватиметься.

«Нашим основним завданням є уніфікувати за розміром, кольором, формою рекламні конструкції та скоротити їхню кількість. Без введення мораторію виконання цього завдання не можливе», - сказала начальник Головного управління з питань реклами Л.ДЕНИСЮК.

Проте, за її словами, мораторій не буде поширюватися на випадки приведення рекламних засобів у відповідність до вимог типового класифікатору рекламних засобів.

Розпорядженням КМДА визначено перелік вулиць, площ, бульварів тощо, зовнішніми кордонами яких обмежується центральна частина Києва, а також основні магістралі, на територію яких розповсюджується дія мораторію. Так, зовнішні кордони центральної частини міста: вул. Саперно-Слобідська, Індустріальна, О.Довженка, О.Теліги, Електриків, Набережно-Хрещатицька, Наддніпрянське та Набережне шосе, Червонозоряний проспект, проспект Червоних козаків, Московська площа, площа Великої Вітчизняної війни, Чоколівський бульвар.

Основні магістралі Києва: проспекти М.Бажана, Возз’єднання, Ю.Гагаріна, Визволителів, Генерала Ватутіна, Перемоги, Космонавта Комарова, Повітрофлотський, Академіка Глушкова, Академіка Палладіна, Академіка Заболотного, Броварський, Дніпровська набережна, Харківське та Столичне шосе, Харківська та Ленінградська площі, бульвар Перова, Кільцева дорога, вул. Богатирська.