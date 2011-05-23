Російський мер Риги потрапив до реанімації з марафонського забігу

Мер столиці Латвії Риги Нил Ушаков, перший етнічний росіянин на цій посаді, відчув себе зле в неділю, коли брав участь у ризькому марафоні Nordea, і був доставлений в реанімацію Університетської клінічної лікарні імені Страдіня, повідомляє інтернет-портал латвійської щоденної газети NRA.

У неділю в Ризі відбувся марафон Nordea, в якому взяли участь більше 10 тисяч осіб. За даними NRA, голова Ризької думи пробіг 20,95 кілометра із заявлених 21,097, коли відчув себе погано. Марафон проходить в столиці Латвії щороку. У ньому можуть взяти участь всі охочі.

Прес-секретар мера Ганна Кононова повідомила РІА Новости, що Ушаков вибув з марафону через проблеми із здоров`ям, але від докладніших коментарів відмовилася. Прес-служба Ушакова відмінила заявлене на понеділок інтерв`ю мера на латвійському телеканалі PRO100TV.

Ушаков народився в 1976 році. У 2009 році він зайняв пост мера Риги, ставши першим в історії міста російським головою міста.