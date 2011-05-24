Шахрай діяв під виглядом представника Януковича

Івано-Франківський міський суд виніс рішення про позбавлення волі терміном 1 рік 6 місяців шахрая, який представлявся високопосадовцем Адміністрації Президента України і обіцяв людям влаштувати їх на високооплачувані державні посади.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області, суд визнав винним чоловіка у вчиненні шахрайства, присвоєння владних повноважень, використання підроблених документів та скоєння крадіжок.

За наданою інформацією, мандруючи Західною Україною, житель одного з сіл Прикарпаття представлявся високопосадовцем з Адміністрації Президента або представником благодійного фонду, й обіцяв людям влаштувати їх на держслужбу. Вони ж віддячували йому гостинцями й дарунками, оплачували його харчування та проживання в готелях і санаторіях.

У міліції зазначають, що шахрай володів інформацією про місцевих посадовців різних рангів.

Якщо ж хтось забував зробити подарунок шахраєві, то він викрадав гроші та цінні речі. Так, у помешканні одного з високопосадовців Львівської облради чоловік вкрав 500 доларів та золотий хрестик. Встановлено, що першу крадіжку за схожих обставин він скоїв у серпні 2007 року в курортному місті Моршин. Загалом шахрай завдав збитків громадянам та посадовим особам на суму 37 тис. 700 грн.

Чоловіка було затримано після того як він пообіцяв жителю одного з сіл Верховинського району Івано-Франківської області організувати надання спонсорської допомоги в розмірі 100 тисяч євро на будівництво в селі нової церкви, за що отримав від нього коштовні подарунки. Для правдоподібності своїх намірів навіть узяв у нього дані про наявність банківського рахунку, на який будуть перераховані гроші на будівництво церкви, та інші нібито необхідні йому копії документів. Однак обіцяні кошти на банківський рахунок так і не надійшли. Обдурений чоловік звернувся до міліції із заявою про злочин. У серпні 2010 року афериста затримали правоохоронці, яким той демонстрував посвідчення співробітника Служби зовнішньої розвідки. Використання підробленого посвідчення стало ще одним пунктом пред`явленого йому обвинувачення.