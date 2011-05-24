Донецька мерія вивчила світовий туалетний досвід (фото)

У Донецьку за кошти, витрачені на 10 туалетних комплексів, придбаних у рамках підготовки міста до Євро-2012, можна було б побудувати лише 1-2 стаціонарних туалети. Про це заявив начальник управління впорядкування і комунального обслуговування Донецької міської ради Костянтин САВИНОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, за словами К.САВИНОВА, «за ті кошти, які ми витратили на придбання 10 туалетних комплексів, ми змогли б побудувати в одному місці не більше 1-2 стаціонарних туалетів на 20-30 чоловік. А це рішення дозволить обслуговувати одномоментно 70 чоловік у різних місцях, при цьому враховуючи інтереси людей з обмеженими можливостями».

К.САВИНОВ зазначив, що, перш ніж ухвалити рішення про придбання цих туалетних комплексів, у Донецькій мерії «вивчили світовий досвід». «Росія йде цим шляхом при підготовці до Олімпіади, а Пекін — використовував вже аналогічну продукцію, розміщуючи її в кілька поверхів. Німецький аналог у Берліні коштує 38 тис. євро. Привезти, розмитнити і встановити - коштуватиме не менш як 630 тис. грн. за комплекс. Тому перевагу віддали чеському аналогу», - пояснив начальник управління.

У прес-службі міськради зазначили, що Головним міськуправлінням впорядкування і комунального обслуговування було проведено тендер із закупівлі санітарно-гігієнічних комплексів для обслуговування масових заходів, у результаті якого і було визначено переможця – ТОВ «Аріста» в кількості 10 штук (5 чоловічих і 5 жіночих комплексів, з урахуванням обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями). За інформацією мерії, всього на участь в тендері подали заявки 7 постачальників, в результаті було відібрано пропозицію, яка якнайповніше відобразила технічне завдання. За даними мерії, вартість 10 комплексів становитиме близько 4 млн. грн.

«Запропонована ціна відповідає характеристиці ціна-якість і не є максимальною зі всіх пропозицій», - сказали в міськраді й зазначили, що ці комплекси будуть задіяні для всіх міських заходів з масовим скупченням людей.

Технічні характеристики комплексів такі, що при своїй мобільності вони є стаціонарними і не вимагають залучення додаткових витрат, пов`язаних з обслуговуванням, за винятком технічного персоналу. Комплекси підключаються до існуючих систем водопостачання, водовідведення і електроенергії.

Комплекс, призначений для чоловіків, обладнаний 4 окремими кабінками, 5 пісуарами і 2 умивальниками; є освітлення, бойлер для приготування гарячої води, набори для умивальників, дзеркала і туалетне приладдя, а також електрообігрівачі.

Комплекс, призначений для жінок, має 4 окремих кабіни і кабіну для осіб з обмеженими фізичними можливостями (обладнану пандусом і окремим входом).

Параметри цих комплексів такі, що вони не є аналогами біотуалетів, таких звичних для городян, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня народний депутат Остап СЕМЕРАК (фракція «БЮТ-Батьківщина») назвав неприпустимою ситуацію, коли в Донецьку на пересувний туалет у рамках підготовки до Євро-2012 витрачають 400 тис. грн. бюджетних коштів.

“Партія регіонів демонструє дивовижний «прогрес» в «освоєнні» державних грошей під вивіскою Євро-2012: слідом за харківськими лавами, кожна з яких стоїть як автомобіль «Ланос», в Донецьку вже купують туалети за ціною «Мерседесів», - наголосив О.СЕМЕРАК, який є членом парламентського комітету з питань бюджету, міністром опозиційного уряду у справах молоді, туризму, спорту і Євро-2012.

Фото надані прес-службою Донецької міськради