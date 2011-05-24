Янукович обіцяє особисто контролювати збереження Біличанського лісу
"Ви розумієте цінність землі біля Києва"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє взяти під особистий контроль питання збереження Біличанського лісу біля села Коцюбинське Київської області.
Як повідомляє прес-служба глави держави, сьогодні, під час інтерв’ю В.ЯНУКОВИЧА французьким журналістам, до Президента звернулася депутат Коцюбинської селищної ради, керівник інформаційно-аналітичного відділу програми «Вікна-Новини» телеканалу СТБ та журналіст Інтернет-видання «Українська правда» Ірина ФЕДОРІВ з проханням допомогти вирішити питання збереження київського лісу.
Йдеться про загрозу знищення важливого рекреаційного ресурсу міста Києва – Біличанського лісу – на території понад 4 тисячі гектарів.
Як повідомила Президентові І.ФЕДОРІВ, селищна рада Коцюбинського 2008 року розширила межі селища за рахунок лісу 1-ї категорії, що навколо селища. З`явилася загроза поділу лісових земель та вирубки самого лісу. «Цей ліс належить Києву. 4 тисячі гектарів лісу. 700 га вже роздали, «роздерибанили», можна так сказати. Питання в тому, що Прокуратура вживає деяких заходів, проте вони не досить ефективні», – зазначила вона.
«Не мені Вам казати, Ви розумієте цінність рекреаційного ресурсу і землі біля Києва, скільки держава недоотримала коштів, скільки держава в цьому випадку просто програла», – наголосила І.ФЕДОРІВ.
«Я Вас як гаранта прошу відреагувати на цю проблему і вжити всіх заходів щодо збереження національного ресурсу. Ви казали, що заради дітей… Я теж заради дітей прошу», – сказала І. ФЕДОРІВ, передаючи главі держави документи.
Президент у свою чергу пообіцяв вивчити питання, залучивши до роботи правоохоронців, та вжити усіх необхідних заходів. «Я вивчу цю проблему, дам доручення фахівцям, у тому числі й Генеральній прокуратурі. Ми маємо не допустити вирубки цього клаптику лісу», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.
Глава держави також зазначив, що якщо стануть відомі факти незаконної вирубки лісу, винуватці обов’язково будуть покарані. На що І.ФЕДОРІВ повідомила: нині ліс вдалося зберегти. «Не почали? Ну то тоді й не почнуть. Ми зупинимо цей процес», – запевнив Президент І.ФЕДОРІВ.