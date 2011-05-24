Янукович обіцяє особисто контролювати збереження Біличанського лісу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє взяти під особистий контроль питання збереження Біличанського лісу біля села Коцюбинське Київської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, сьогодні, під час інтерв’ю В.ЯНУКОВИЧА французьким журналістам, до Президента звернулася депутат Коцюбинської селищної ради, керівник інформаційно-аналітичного відділу програми «Вікна-Новини» телеканалу СТБ та журналіст Інтернет-видання «Українська правда» Ірина ФЕДОРІВ з проханням допомогти вирішити питання збереження київського лісу.

Йдеться про загрозу знищення важливого рекреаційного ресурсу міста Києва – Біличанського лісу – на території понад 4 тисячі гектарів.

Як повідомила Президентові І.ФЕДОРІВ, селищна рада Коцюбинського 2008 року розширила межі селища за рахунок лісу 1-ї категорії, що навколо селища. З`явилася загроза поділу лісових земель та вирубки самого лісу. «Цей ліс належить Києву. 4 тисячі гектарів лісу. 700 га вже роздали, «роздерибанили», можна так сказати. Питання в тому, що Прокуратура вживає деяких заходів, проте вони не досить ефективні», – зазначила вона.

«Не мені Вам казати, Ви розумієте цінність рекреаційного ресурсу і землі біля Києва, скільки держава недоотримала коштів, скільки держава в цьому випадку просто програла», – наголосила І.ФЕДОРІВ.

«Я Вас як гаранта прошу відреагувати на цю проблему і вжити всіх заходів щодо збереження національного ресурсу. Ви казали, що заради дітей… Я теж заради дітей прошу», – сказала І. ФЕДОРІВ, передаючи главі держави документи.

Президент у свою чергу пообіцяв вивчити питання, залучивши до роботи правоохоронців, та вжити усіх необхідних заходів. «Я вивчу цю проблему, дам доручення фахівцям, у тому числі й Генеральній прокуратурі. Ми маємо не допустити вирубки цього клаптику лісу», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави також зазначив, що якщо стануть відомі факти незаконної вирубки лісу, винуватці обов’язково будуть покарані. На що І.ФЕДОРІВ повідомила: нині ліс вдалося зберегти. «Не почали? Ну то тоді й не почнуть. Ми зупинимо цей процес», – запевнив Президент І.ФЕДОРІВ.