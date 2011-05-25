Аграрні організації просять Януковича ветувати зернові мита

Українські аграрні організації звернулися з відкритим зверненням до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням ветувати введення експортних мит на зерно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві президент Української аграрної конфедерації Леонід КОЗАЧЕНКО.

У зверненні громадські професійні організації просять Президента ветувати положення урядового проекту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України і затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур" (№8321).

"За підрахунками експертів, якщо цей закон набуде чинності, то селяни в цінах, які склалися на даний момент, втратять, щонайменше, 6 млрд. грн. Ще одна дуже велика проблема пов`язана з ухваленням нового Податкового кодексу, який передбачає ту норму, яка не дає права одержувати ПДВ при експорті зернових, а це ще 20%. Якщо перевести це в ціни, то це 12 млрд. грн. Тобто, 12 і 6, це 18 млрд. грн. – мінімальні втрати фермерів за тих обставин, які виникають у зв`язку з введенням в дію Податкового кодексу і можливої дії закону (про введення експортних мит на зерно – УНІАН)", - повідомив Л.КОЗАЧЕНКО.

За його словами, громадські організації підписали звернення до Президента, в якому просять ветувати вказаний закон і терміново створити робочу групу, яка вивчить ситуацію, пов`язану з дією норм ПК, що передбачають відміну відшкодування ПДВ при експорті зернових.

Звернення підписали Українська аграрна конфедерація, Українська зернова асоціація, Асоціація фермерів і приватних землевласників України і Аграрний союз.

Нагадаємо, 19 травня Верховна Рада України прийняла Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України і затвердження ставок вивізного (експортною) мита на деякі види зернових культур”. За дане рішення проголосували 226 з 396 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі. Законом вводиться до кінця року вивізне мито від 9 до 14% на зернові культури.