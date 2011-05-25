Експерти складають порядок застосування зброї військослужбовцями ЧФ

У Севастополі вчора розпочалися спільні засідання української і російської частин робочої групи з військово-політичних питань Підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, експерти, очолювані послом з особливих доручень МЗС України Віктором СЕМЕНОВИМ і його російським колегою Олександром БАВИКІНИМ, узгоджують низку проектів міждержавних і міжурядових угод. Зокрема, продовжується робота над проектом угоди між РФ і Україною про порядок застосування зброї військовослужбовцями ЧФ РФ, які дислокується на території України, поза місцями дислокації військових формувань ЧФ РФ на території України. Крім того, предметом обговорення робочих груп є угода між урядом РФ і Кабінетом міністрів України про порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями ЧФ РФ, членами їх сімей, особами зі складу караулу і фахівцями, які супроводжують спецвантажі, продукцію та інші матеріально-технічні засоби на користь ЧФ РФ, що прибувають (вибувають) на військових кораблях, судах забезпечення або літальних апаратах ЧФ РФ.

Робочі групи також розглядають проект угоди про пересування військових формувань ЧФ РФ поза місцями їх дислокації, та інші документи.

Засідання триватимуть протягом усього робочого тижня.