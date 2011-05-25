Двох викладачів Київського військового ліцею взяли на хабарі

Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України порушено кримінальні справи відносно двох працівників Збройних сил України Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі військової прокуратури Центрального регіону України, справи порушено за ознаками злочинів, передбачених ст. 368 ч. 2 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Встановлено, що вчитель з фізичної підготовки зазначеного військового навчального закладу напередодні здачі ліцеїстом Б. заліку з фізичної підготовки висунув вимогу матері юнака передати йому хабар у розмірі 2 тис. 500 грн. за виставлення позитивної річної оцінки. При цьому вчитель зазначив, що в разі невиконання цієї вимоги оцінка буде негативною. Мати ліцеїста зустрілася із вчителем неподалік ліцею і передала педагогу 500 грн. Через декілька днів жінка принесла другу половину грошових коштів, при одержанні яких вчитель був затриманий працівниками Служби безпеки України.

Така ж ситуація трапилася із вчителькою математики, яка за позитивний атестаційний бал вимагала 5 тис. грн. При передачі грошових коштів викладачка теж була затримана, йдеться у повідомленні.

Обом підозрюваним у хабарництві викладачам обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.