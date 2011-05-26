Поки влада не дозволить, на місці Десятинної церкви будівництва не буде

Голова Київської міськдерждміністрації Олександр ПОПОВ запевняє, що на фундаменті Десятинної церкви без дозволу столичної влади і фахівців будівництва не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами голови КМДА, територію Десятинної церкви разом із Подолом міська влада має намір перетворити у пішохідну туристичну зону та зберегти її цінність.

«Що стосується конкретно Десятинної церкви – сьогодні там допрацьовують свою роботу і будуть продовжувати археологи. А рішення щодо подальшого використання цього об’єкту будуть приймати фахівці», - сказав О.ПОПОВ.

«Я вас можу запевнити, що без відповідних рішень міської ради і рішень, які приймаються на рівні КМДА, ніяких робіт по реконструкції, будівництву, капітальному ремонту, не тільки на цьому об’єкті, відбуватися не буде», - наголосив О.ПОПОВ.