На міжбанку домінує пропозиція іноземної валюти

З початку травня на міжбанківському валютному ринку зберігається домінування пропозиції безготівкової іноземної валюти. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, у цих умовах Нацбанк продовжує здійснювати валютні інтервенції, як із купівлі, так і з продажу іноземної валюти.

Водночас, за інформацією НБУ, за безготівковими операціями курс гривні з початку місяця знизився на 0,26% - до 7,9859 грн./дол. США, а за готівкою, з продажу доларів США - на 1,0% - до 8,0019 грн./дол. США.

Також повідомляється, що офіційний курс гривні знизився щодо долара США на 0,16% - до 7,9785 грн./дол. США. Щодо євро і російського рубля курс гривні зміцнився на 3,42% і 1,49% - до 11,3813 грн./євро і 2,8535 грн./10 рублів відповідно.