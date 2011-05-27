Названо переможця тендеру на спорудження Бескидського тунелю

Українська будівельна асоціація «Інтербудмонтаж» перемогла в тендері «Укрзалізниці» на проектування і будівництво Бескидського тунелю.

Про це в коментарі УНІАН повідомив начальник відділу з впровадження кредитної угоди «Укрзалізниці» Юрій СИМЧУК.

«У червні ми підписуватимемо контракт», - сказав він. За його словами, Європейський банк реконструкції та розвитку затвердив переможця ще 18 березня ц.р.

При цьому Ю.СИМЧУК повідомив, що «Укрзалізниця» веде переговори з ЄБРР і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо виділення додаткових коштів на проект. «Не вистачає коштів, оскільки пройшло багато часу, було подорожчання. Ми вели переговори, домовилися з банками, що вони нам додаватимуть», - сказав він, зазначивши, що це планується оформити новою угодою, яка вважатиметься доповненням до діючої. Водночас, Ю.СИМЧУК відзначив, що угода оформлятиметься не раніше, ніж будуть розроблені, а потім затверджені Кабміном проект і ТЕО будівництва тунелю. За оцінками Ю.СИМЧУКА, проект будівництва може бути затверджено до кінця цього року.

Він також сказав, що тільки після затвердження проекту з ТЕО можна буде говорити про те, скільки коштуватиме будівництво, і домовлятися про додаткове фінансування з банками.

У тендері на будівництво брали участь багато зарубіжних компаній, сказав він, проте після виникнення кризових явищ у світовій економіці багато хто відмовився. «У підряді і українського підрядника є хороша австрійська компанія», - сказав Ю.СИМЧУК.

Як відзначив в коментарі УНІАН старший банкір відділу транспорту ЄБРР Марк МАГАЛЕЦЬКИЙ, ЄБРР узгодив результати тендеру. «Тендер завершився, і ми сподіваємося, що найближчим часом «Укрзалізниця» підпише контракт. З нашого боку всі узгодження одержані, всі процедури завершені», - сказав він.

Нагадаємо, в червні 2008 року «Укрзалізниця» оголосила процедуру передкваліфікації з проектування і будівництва Бескидського тунелю в Закарпатській області. Зокрема, передбачається реконструкція тунелю з будівництвом під`їзних шляхів, будівництво нового двоколійного залізничного тунелю протяжністю 1 км. 822 м.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» з 30 серпня 2007 року приступила до проектування будівництва Бескидського тунелю, розвідки рельєфу і геодезичних робіт.

1 грудня 2006 року Верховна Рада України ратифікувала Закон «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України) між Україною і Європейським банком реконструкції і розвитку», який було підписано ще в серпні 2004 року.

Угода передбачає виділення кредиту «Укрзалізниці» на суму 120 млн. дол. Кредит надається на 15 років під 4-6%. Із них 47 млн. дол. прямують на впровадження швидкісного руху – закупівлю сучасних пасажирських вагонів, 29 млн. дол. – на закупівлю шляхової техніки, а 40 млн. дол. – на будівництво в Закарпатті Бескидського тунелю, який входить до 5-го пан’європейського транспортного коридору (Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна – Росія), решта коштів – на проектні роботи щодо тунелю (2,8 млн. дол.) і комісію за відкриття кредиту (1,2 млн. дол.).

Загальна вартість проекту становить 200 млн. дол., з них 120 млн. дол. – кошти ЄБРР, 80 млн. дол. – кошти «Укрзалізниці». Погашення кредиту ЄБРР має здійснюватися також за кошти «Укрзалізниці».

До складу компанії Будівельна асоціація «Інтербудмонтаж» входять: ЗАТ «Київбудінвест», ЗАТ «Укрспецтунельпроект», ЗАТ «Інтертрансбуд», ЗАТ «Інтербудтунель», ЗАТ «БУ-9 Полтаванафтогазбуд».