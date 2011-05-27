Міліція шукає, хто порвав вінок російського генконсула в Львові

Міліція порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого під час покладання вінка працівниками Генерального консульства Російської Федерації у Львові 9 травня.

Як повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області, слідчим управлінням обласної міліції розслідується кримінальна справа, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Злочин, за якими порушено кримінальну справу, було вчинено 9 травня 2011 року по вул. Пасічній, 2, поблизу військового меморіалу «Пагорб Слави» у м. Львові.

Встановлено, що під час покладання вінка працівниками Генерального консульства Російської Федерації для вшанування пам’яті загиблих у Великій Вітчизняній війні, невідомі особи відібрали і розтоптали вінок із квітів.

Як повідомляв УНІАН, генеральний консул Росії у Львові Олег АСТАХОВ заявляв, що 9 травня російські дипломати прибули на Пагорб Слави у Львові за півгодини до покладання квітів і вінка від імені Росії, але їм завадили це зробити.

«У співробітників (консульства), які несли вінок, були вирвані «з м`ясом» георгіївські стрічки, вінок був кинутий і демонстративно розтоптаний. На що ані правоохоронні органи, ані представники влади не відреагували», - сказав він.

В.АСТАХОВ заявив, що інцидент з вінком завдав шкоди українсько-російським відносинам.