У Донецьку почався суд над начальником гірничорятувальної служби

У Донецьку відбулося попереднє судове засідання у справі начальника Центрального штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби України (ДВГРС) Сергія СМОЛАНОВА, обвинуваченого в порушенні правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах, внаслідок чого у 2007 році на шахті ім. Засядько в м. Донецьк під час вибуху загинули п`ятеро рятувальників.

Як передає кореспондент УНІАН, до Київського районного суду Донецька на засідання прибув сам С.СМОЛАНОВ, який продовжує працювати на своїй посаді й перебуває на підписці про невиїзд, а також ще п`ятеро підсудних - колишніх і нинішніх посадовців ДВГРС – Анатолій ЗАПОЛЬСЬКИЙ, Олександр АНОХІН, Ігор СМОЛАНОВ, Ігор ЄФИМЕНКО і Анатолій ПИЛИПЕНКО. На засідання також прибули адвокати всіх підсудних, державний обвинувач і ряд осіб, визнаними потерпілими у даній справі.

Суддя Володимир КОВАЛЕНКО з`ясував позиції сторін процесу з питання їх готовності почати судові слухання. Всі сторони виявили готовність до початку слухань.

Одночасно сторони виступили перед судом з клопотаннями. Так, адвокат С.СМОЛАНОВА Павло БУКШТЕЙН заявив клопотання змінити запобіжний захід своєму підзахисному – замінити підписку про невиїзд грошовою заставою у розмірі 51 тис. грн. Адвокат аргументував необхідність зміни запобіжного заходу тим, що у С.СМОЛАНОВА, як діючого начальника Державної воєнізованої гірничорятувальної служби України, часто по службі виникає необхідність виїхати з Донецька в те або інше місто, проте підписка про невиїзд не дозволяє цього зробити.

Крім того, підсудний А.АНОХІН клопотав перед судом про скасування ухвали слідчого у справі про усунення його з посади, через що він втратив роботу, зазнає труднощів, має проблеми із здоров`ям і не може повноцінно утримувати сім`ю.

У відповідь на це деякі потерпілі заявили клопотання не змінювати С.СМОЛАНОВУ запобіжний захід, а також усунути з посад його і всіх підсудних. Представник держобвинувачення позицію потерпілих підтримав.

Проте суддя не задовольнив всі заявлені сторонами процесу клопотання.

Перше судове засідання у даній справі суддя В.КОВАЛЕНКО призначив 21 червня 2011 року на 10.00.

Довідка УНІАН. 10 листопада 2010 року Генеральна прокуратура України порушила проти начальника Центрального штабу Державної воєнізованої служби гірничорятувальної служби України С.СМОЛАНОВА кримінальну справу за ч. 2 ст. 273 Кримінальні кодекси України – «Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах» за фактом аварії на шахті ім. Засядько в 2007 році, в результаті якої загинули 5 рятувальників. 11 листопада 2010 року в Донецьку С.СМОЛАНОВ був затриманий співробітниками Генпрокуратури, які пред`явили йому звинувачення, а потім доставили до Лук’янівського СІЗО м. Києва. 12 листопада 2010 року Печерський районний суд м. Києва виніс ухвалу заарештувати С.СМОЛАНОВА.

Наприкінці березня 2011 року, після закінчення ознайомлення з матеріалами справи, слідчий Генпрокуратури ухвалив рішення випустити обвинуваченого на підписку про невиїзд. Після цього С.СМОЛАНОВ перебував на лікуванні, а потім повернувся до виконання посадових обов`язків.