В цеху суднобудівельної компанії впав мостовий кран: двоє загиблих
15:32, 28 травня 2011Суспільство
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Трагедія у Феодосії
У смт. Приморський в Криму через падіння мостового крану загинули двоє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, трагедія сталася вчора о 15.39 у приміщенні цеху Феодосійської суднобудівельної компанії „Море”.
Під час виконання робіт сталося руйнування та падіння мостового крану, внаслідок чого загинуло двоє осіб та 1 особу з травмами середнього ступеню важкості госпіталізовано, йдеться у повідомленні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування
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