В цеху суднобудівельної компанії впав мостовий кран: двоє загиблих

У смт. Приморський в Криму через падіння мостового крану загинули двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, трагедія сталася вчора о 15.39 у приміщенні цеху Феодосійської суднобудівельної компанії „Море”.

Під час виконання робіт сталося руйнування та падіння мостового крану, внаслідок чого загинуло двоє осіб та 1 особу з травмами середнього ступеню важкості госпіталізовано, йдеться у повідомленні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування