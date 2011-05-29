НБУ обіцяє зробити гривню більш привабливою, ніж валюта

Українська економіка гостро потребує повномасштабного підвищення фінансової грамотності населення, щоб люди не так багато приділяли уваги валютному курсу.

Таку думку висловила директор Генерального департаменту кредитно-грошової політики Нацбанку Олена Щербакова під час засідання Фінансового прес-клубу «Валютне регулювання: загрози реальні та уявні», яке провела «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP та тижневика «Дзеркало тижня. Україна».

На думку представника НБУ, одним з пріоритетів при підвищенні фінансової грамотності українців має бути донесення до громадян думки про важливість використання в повсякденному житті національної грошової одиниці.

За словами О.Щербакової, Нацбанк всіляко сприятиме більш активному розвитку, зокрема, фондового ринку, щоб населення саме туди інвестувало свої кошти, а не в іноземні валюти та валютні депозити.

«Вся прибутковість піднімається на фондовому ринку», — підкреслила представниця НБУ.