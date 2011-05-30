Експерт: нова політика Нацбанку може збільшити коливання гривні

Діапазон коливання курсу гривні в умовах нової політики Національного банку України може розширитися до 5%. За поточної ситуації це передбачає можливість коливання курсу продажу готівкового долара США в межах 7,81-8,20 грн.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB з посиланням на керівника центру Миколу ІВЧЕНКА.

На його думку, практична реалізація більш гнучкого валютного курсу, ймовірно, почнеться лише восени-зимою цього року, коли буде вирішено питання співпраці України з МВФ і стануть більш ясними перспективи світової та регіональних економік. До цього періоду діапазон коливання може розширитися лише до 3%. Проте надалі, після введення 5% межі, діапазон коливання, можливо, буде збільшено до 7-8%, а згодом і до 10%, але не більше. «Ширший діапазон, такий як, наприклад, в Росії, Туреччині та Мексиці – близько 15-17% застосовувати в українських реаліях поки зарано», - вважає М.ІВЧЕНКО.

Він відзначив, що вартість гривні в основному визначатиметься станом місячного платіжного балансу, який останнім часом перебуває поблизу нульового рівня. Крім того, враховуватиметься розмір золотовалютних резервів НБУ. На кінець квітня вони становили 38,35 млрд. доларів і демонструють висхідну динаміку (хоча власні ЗВР становлять всього лише 23 млрд. дол.). Вплив, що поступово посилюється, на динаміку долара в Україні матиме і світовий валютний ринок.

Експерт повідомив, що курс долара з початку травня на ринку Forex зростає, і така тенденція може продовжитися в червні-липні. Проте вже з початку серпня очікується зниження курсу американського долара по відношенню до основних валют і подальше прискорення темпів зростання світової економіки і, відповідно, зростання припливу іноземної валюти в Україну і ЗВР НБУ.

«Середній курс продажу готівкового долара США в літній період може підвищитися до 8,10-8,12 грн. Але вже восени на тлі прискорення зростання світової економіки можливе повернення назад нижче 8 грн. Досвід інших країн показує, що перехід до нового режиму валютного курсу виявляється більш ефективним, коли він здійснюється планомірно і не під тиском кризи, що й відбувається на даний момент в Україні», - відзначив М.ІВЧЕНКО.