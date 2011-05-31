Присяжнюк проведе колегію з питань тарифів на ЖКГ та утилізації відходів

9 червня у місті Біла Церква голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК проведе засідання колегії з керівниками районних державних адміністрацій області та мерами міст з питань тарифів на житлово-комунальні послуги та утилізації відходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор повідомив під час прямої телефонної лінії з мешканцями Київської області.

А.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що раніше саме в Білій Церкві було розташоване одне з найбільших та невпорядкованих сміттєзвалищ у Київській області. Однак, за його словами, нинішній мер міста домовився з приватним підприємством, яке взялося упорядкувати це сміттєзвалище. На сьогодні завдяки запровадженню нових технологій сортування відходів за різними видами площа сміттєзвалища зменшилась на 50%, і загалом воно стало більш упорядкованим, повідомив губернатор.

«Я хочу зібрати у Білій Церкві всіх керівників районів та міст області і на цьому прикладі продемонструвати, як можна працювати зі сміттєзвалищами», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Також він додав, що під час колегії розглядатиметься питання оптимізації тарифів на житлово-комунальні послуги. Голова ОДА нагадав, що нещодавно Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вкотре порушив це питання, яке завтра розглядатиме Кабінет міністрів.